Iuliu Mureşan, îngrozit de situaţia creată de Cortacero la Dinamo: ,,Un nerealism pe care nu-l înţeleg nici acum”

Dinamo continuă să treacă printr-o perioadă foarte dificilă chiar şi după venirea lui Iuliu Mureşan la echipă în calitate de director executiv al clubului.

Oficialul dinamovist spune că la Dinamo continuă să vină cereri de plată pentru foşti angajaţi ai clubului, însă nu se sperie de situaţie, pentru că a mai trecut prin datorii şi în perioada când CFR Cluj se afla în insolvenţă.

Iuliu Mureşan mai declară că toate contractele care au fost făcute în perioada când clubul era condus de spanioli sunt total nerealiste. Cu toate astea, conducătorul se arată încrezător în salvarea lui Dinamo.

,,Mai sunt jucători români care au depus la CSRR și încep să vină și de acolo. E o situație grea, dar nu mă sperie că am trecut și la CFR prin asta și am supraviețuit. E o luptă din care am convingerea că vom ieși învingători. Sumele sunt mari, s-au făcut contracte total nerealiste pentru România. Noi am avut contracte mari la CFR, are FCSB-ul contracte, dar așa nu!

Când semnezi un contract, trebuie să te gândești și la bugetul clubului. Aici din start era clar că nu se pot plăti acele contracte. Mai e și acel portar de 38 de ani, și el are o sumă tot așa… nu m-am îngrozit, sunt obișnuit cu sume mari.

A fost un nerealism pe care nu-l înțeleg nici acum. Ne-au lăsat cu o povară foarte grea pe cap, dar suntem optimiști și problemele sunt de rezolvat. Și le vom rezolva. Intrarea în insolvență era singura soluție ca să salvăm clubul. Am încredere că o să reușim. Tot aflu lucruri rele în fiecare zi.”, a declarat Iuliu Mureşan, în cadrul unei conferinţe de presă.