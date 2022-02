Iuliu Mureșan nu are liniște după Rapid – Dinamo 1-1: ”Am fost păgubiţi şi la propriu, şi la figurat”

Rapid și Dinamo au încheiat la egalitate derby-ul din runda a 28-a a Ligii 1, scor 1-1. Cosmin Matei a deschis scorul pentru ”câini”, în timp ce Vojtus a închis tabela.

La capătul meciului, Iuliu Mureșan a recunoscut că jocul lui Dinamo arată din ce în ce mai bine în ultimele etape, dar este de părere că formația la care este oficial trebuia să primească un penalty.

Faza pe care a țintit-o administratorul special al grupării din Ștefan cel Mare este un contact între portarul rapidist Horațiu Moldovan și fundașul dinamovisto Răzvan Patriche.

”De câteva etape, echipa are atitudine, joacă mult mai bine. Azi am pierdut două puncte, am fi meritat cele două puncte, nu Rapidul. Am fost păgubiţi şi la propriu, şi la figurat.