Iuliu Mureşan nu-l lasă deloc în pace pe Paul Anton: ,,Nu doar clubul are obligaţii, ci şi jucătorul”

Lui Paul Anton, mijlocaşul lui Dinamo, i-a fost respins memoriul depus la FRF pentru a fi lăsat liber de contract şi astfel este blocat în continuare la clubul din Ştefan cel Mare.

Iuliu Mureşan, directorul executiv al lui Dinamo, a vorbit despre situaţia mijlocaşului. Acesta susţine în continuare că Anton are contract şi nu poate pleca de la echipă când vrea, deşi are mai multe salarii de recuperat.

Acesta mai transmite că fotbalistul nu trebuie să fie frustrat în acest moment, pentru că oficialii lui Dinamo apără în mod normal interesele clubului, iar dacă Anton va fi declarat liber de TAS, nu va reprezenta un eşec pentru formaţia din Ştefan cel Mare.

,,Din punctul meu de vedere, situația cu Anton e clară. Încă e un proces în desfășurare. Acea decizie favorabilă clubului e atacabilă, e clar că va mai dura. În același timp, Paul e jucătorul lui Dinamo. A participat la antrenamente, dar se antrenează separat, fiind accidentat. Ceilalți jucători au foarte mare încredere în el. Toate pasele merg la el. E jucătorul nostru și sper să se însănătoșească. Dacă procesul va decide că trebuie să fie liber de contract, nu avem ce să facem.

De ce să fie frustrat? Și clubul e frustrat. Eu, în primul rând, trebuie să păzesc interesul clubului. Declarația avocatului său nu e dură, poate să declare orice. Avocatul are un alt interes, noi avem alt interes. Nu e nicio problemă. E normal să avem opinii care nu sunt convergente. Dacă jucătorul merge la TAS, nu va fi o lovitură pentru Dinamo. Am pierde un jucător valoros, dar n-ar fi nicio lovitură. Nu vrem să-l pierdem. Nu doar clubul are obligații, ci și jucătorul are obligații prin contract. De când am venit eu, jucătorul nu a fost plătit. Anton s-a înscris la masa credală. Când planul de organizare va fi aprobat, el va începe să-și primească banii.”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru GSP.

