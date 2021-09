Iuliu Mureşan s-a decis! Pe cine a numit antrenor la Dinamo: ,,A demonstrat că se pricepe”

Dario Bonetti a fost dat afară de la Dinamo, după ce echipa din Ştefan cel Mare a pierdut drastic meciul cu FCSB, de duminica trecută, scor 0-6.

După ce au apărut variante de înlocuitori ca Poenaru, Miriuţă, Rednic sau Bergodi, decizia conducerii dinamoviste surprinde prin alegerea făcută.

Iuliu Mureşan, preşedintele executiv al clubului, a anunţat că cel care va antrena echipa în perioada următoare este Sorin Colceag. Acesta şi-a motivat alegerea făcută.

,,Câteva etape va fi antrenor Sorin Colceag. El este antrenor cu Licență UEFA Pro, la fel ca și Iulian Mihăescu, cel care-i va fi secund.

A demonstrat că se pricepe și în perioada în care a fost la Zimbru Chișinău. El acum era la noi în club la echipa a doua și am văzut cum lucrează.

Plus că m-am gândit că nu vreau să numesc un antrenor pentru o etapă. Sigur va fi pe bancă la meciul cu Botoșani, dar și marți la meciul de Cupă, cu Ripensia Timișoara. Și va mai sta și după aceea, pentru că eu consider că un antrenor are nevoie de timp pentru a-și impune strategia.

Sunt momente când cariera unui antrenor depinde de o șansă. Aceasta poate fi șansa lui Sorin Colceag.

În plus, va fi un staff format din trei antrenori licențiați UEFA Pro. Pe lângă Sorin Colceag și Iulian Mihăescu îl mai avem pe Iulian Matei, și el licențiat UEFA Pro, care era la centrul de copii și juniori. Nu știu câte alte cluburi se mai pot lăuda cu așa ceva. Cei trei vor colabora foarte bine împreună, va fi un staff puternic.”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Digisport.