Iuliu Mureşan a anunţat două mutări la Dinamo după egalul cu Rapid: ,,Urmează să semneze”

Dinamo a terminat la egalitate meciul cu Rapid, din etapa a 13-a Ligii 1, scor 1-1. Elevii lui Mircea Rednic au fost egalaţi în prelungiri de reuşita lui Carnat.

După acest joc, Iuliu Mureşan, directorul executiv al celor de la Dinamo, a anunţat că Mircea Rednic va avea sub comanda sa doi jucători noi. Oficialul ,,câinilor” a dezvăluit că unul dintre ei a ajuns deja la Săftica.

,,Am observat foarte multe lucruri și de aceea a fost schimbat Bonetti. Merg la cel puțin jumătate din antrenamente.

Multe lucruri care nu se fac în timpul antrenamentelor le-am văzut la Bonetti. Când am văzut că nu e cale de întors, am propus să fie schimbat. Să știți că eu am fost artizanul schimbării lui Bonetti. Era dinamovist, mai venea în București, păstra relații bune cu cei din club.

Vedeți totuși că a avut rezultate în trecut, ăsta a fost un argument. Urmează să semneze luni cei doi. Unul dintre ei a fost și la Săftica cu soția. Sigur, oferta financiară a fost făcută înainte ca ei să vină în România, deci știu și practic au acceptat.”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Digisport.