Mircea Rednic, informații neștiute despre Alexandru Răuță: „De două zile a simțit o durere în piept!”

Antrenorul celor de la Dinamo București a oferit o primă reacție la finalul derby-ului cu Rapid, încheiat cu scorul de 1-1!

Mircea Rednic a fost foarte aproape să bifeze prima victorie pe banca alb-roșilor și să întrerupă astfel seria de 10 meciuri fără succes în Liga 1 a echipei sale. Tehnicianul în vârstă de 59 de ani s-a arătat mulțumit de atitudinea elevilor săi, însă i-a taxat pe aceștia pentru modul în care primesc golurile și gestionează ultimele minute.

Totodată, Rednic a dezvăluit și cum a trăit momentul în care Răuță s-a prăbușit pe gazon, dar și ce a simțit fotbalistul în ultimele zile.

„Eu n-am cum să îi cert pe băieții ăștia. Fac niște sacrificii enorme. La cum s-au antrenat și cum au fost antrenați au și ei dreptate. Testele fizice sunt foarte slabe și ei acum fac eforturi foarte mari. Nu-i vina lor. Ați văzut ce meci a fost azi, ce să le reproșez la nivel de atitudine? Din păcate luăm niște goluri incredibile. Problema e că nu am reușit să gestionăm bine ultimele minute nici la UTA și nici cu Rapid. Îi felicit pe băieți, ați văzut și reacția suporterilor și asta e tot ce contează. Eu zic că astăzi nu meritam să pierdem.

(n.r. despre situația lui Alexandru Răuță) Eu am pățit-o și cu Vrăbioiu, eram în teren, am pățit-o și cu Ekeng, deci… Acum am băgat repede o rugăciune pentru că am văzut că nu l-a atins nimeni și a căzut. Acum mi se spune că, de două zile, a simțit o durere în piept, dar nu a spus nimănui. Este un tip profesionist, se pregătește, bagă capul în contră și s-a văzut că după ieșirea lui și a lui Espinosa noi am pierdut la mijlocul terenului.

Un atacant o să vină sigur. Avem două soluții, trebuie să mai facă testul fizic, iar atunci decidem. Decidem câți bani le dăm până în iarnă. Vor veni până în iarnă, cu opțiune. Cât timp îți trebuie ca să intri în teren? O lună, două, atunci îți dau foarte puțini bani. Avem nevoie de un lot mult mai consistent și valoros decât a fost până acum.

Normal că o să ne fie greu fără fani, dar chiar nu înțeleg. Nu dau sfaturi, că nu sunt specialist. Eu m-am vaccinat și stau tot în casă? Ce vaccin e ăsta? N-am nimic, nu-s specialist, dar pun și eu întrebări. M-am vaccinat și n-am voie în stadion. Ne mai ducem și de două-trei ori…. eu o dată, am ales cea mai bună soluție” a spus Rednic, după meciul cu Rapid.