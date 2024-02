Ivailo Petev, Universitatea Craiova: Am jucat bine în ultimele meciuri, dar avem nevoie și de noroc

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa a jucat bine în ultimele două partide, chiar dacă a obţinut doar rezultate de egalitate, afirmând totodată că are nevoie de mai mult noroc în partida cu FC Voluntari, de luni.

„Aşteptările noastre sunt să jucăm aşa cum am făcut-o în ultimele două meciuri, să avem mai mult noroc. Am mare încredere în băieţi. Suntem într-o situaţie nu tocmai bună şi singuri trebuie să ieşim de aici. Şi să iese doar prin victorie. Atmosfera la echipă nu este rea, ceea ce mă face să gândesc pozitiv. Chiar am jucat foarte bine în ultimele două meciuri şi de aici şi pretenţiile mele. Sunt sigur că vom arăta un joc mai bun, mai avem o problemă cu rezultatul. Asta e normal pentru fiecare echipă. Ne antrenăm bine, tuturor ne este clar în ce situaţie ne aflăm. Eu sunt mulţumit, băieţii se antrenează aşa cum trebuie, există bună dispoziţie. Cum eu nu mă simt bine, nici ei nu se simt bine pentru situaţia în care ne aflăm. Singuri am intrat aici, în această situaţie, şi împreună trebuie să ieşim”, a declarat Petev.

Tehnicianul bulgar nu se teme nici de posibilitatea ca echipa sa, aflată în acest moment pe locul 5 în clasament, să piardă calificarea în play-off-ul Superligii.

„Am fost şi în situaţii mult mai grele, important este cum ieşim din această situaţie. Nu e prima dată când s-a vorbit că aş putea fi înlocuit, dar pentru mine singurii importanţi sunt jucătorii. Când văd munca lor mă face să cred că vor veni şi rezultate pozitive. Că se vorbeşte, nu este nici prima dată, nici ultima. Totul este posibil, cel mai important meci pentru noi este cel de luni şi trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Şi apoi ne gândim la următorul meci. Nu îmi este frică că vom pierde play-off-ul. Totul depinde de noi”, a mai spus Petev.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni formaţia FC Voluntari, luni, de la ora 20:00, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, într-o partidă din cadrul etapei a 27-a a Superligii.