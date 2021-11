Ivan e sincer după al treilea eșec la rând: „Mai întâi să ne calificăm în play-off și după să ne gândim la titlu!”

CSU Craiova a suferit un nou eșec în Liga 1, asta după ce a cedat pe teren propriu în fața celor de la FCSB, scor 2-3!

Oltenii traversează o perioadă extrem de delicată în acest moment și au ajuns la trei înfrângeri consecutive în campionat. Acest lucru i-a demoralizat pe elevii lui Laurențiu Reghecampf, iar Andrei Ivan, marcatorul primului gol, a ținut să își arate nemulțumirea după jocul din această seară.

„Toată repriza secundă a fost a noastră. În minutul 93 nu am fosta atenți și am luat gol. Am forțat din repriza secundă să câștigăm, dar am ratat foarte multe ocazii și asta ne-a costat. E normal să fim dezamăgiți. Trebuia să câștigăm pentru a ne apropia de primul loc.

Noi mai întâi trebuie să ne calificăm în play-off și abia apoi să ne gândim la titlu. Am început cu 1-0 meciul, însă nu am fost atenți la cele două faze fixe și asta s-a văzut. Mister e nemulțumit, e normal. Așa suntem și noi.”, a spus Ivan, la finalul partidei.