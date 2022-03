Jean Vlădoiu, despre acuzațiile de blat la FCSB – Farul: „Eu nu am spus așa ceva. Nu sunt cuvinte spuse de mine”

Jean Vlădoiu, președintele clubului FC Argeș, a sugerat că FCSB nu și-a apărat corect șansele în meciul câștigat de Farul cu 2-0. Președintele echipei din Trivale a comparat meciul cu „timpurile când era domnul Jean Pădureanu cu acea Cooperativă”.

După victoria piteștenilor contra celor de la FCSB, Vlădoiu a spus că anumite cuvinte i-au fost atribuite pe nedrept. Acesta a negat că a pronunțat cuvântul ”blat” atunci când a vorbit despre partida dintre Farul și FCSB.

”Nu știu cum să pun problema. Am fost de bun simț, am luat legătura cu un jurnalist. M-a întrebat cum mă simt după meciul pierdut de FCSB. Am spus că da, am vorbit o parte din ce e scris acolo, am vorbit despre Farul, că a jucat foarte bine, dar titlurile puse au fost foarte urâte pentru că eu nu am pronunțat cuvântul ’blat’.

Mi s-au pus niște cuvinte care nu mi-au plăcut. Pe viitor voi fi mai atent. Acum e târziu, fapta a fost comisă. Îmi pare rău pentru Gică (n.red. Hagi) pentru că îl respect foarte mult. Nu am pronunțat numele Farul. Am vorbit mai mult despre jocul FCSB-ului. Am zis că am fost dezamăgit de ce am văzut, dar nu am spus că meciul a fost blat.

Nu e nicio problemă, cunosc drumul către FRF, mi-a fost casă timp de 11 ani. Când voi ajunge acolo, voi vedea unde e înregistrarea cu mine când am spus asta. Eu nu am spus așa ceva. Titlurile acelea m-au șocat când le-am văzut. Nu sunt cuvinte spuse de mine”, a declarat Jean Vlădoiu, la Digi Sport.