Jigniri halucinante la adresa fanilor din Craiova: „E o zonă cu oameni needucați, niște ret*rdați prin tribune”

Alin Stoica, fost fotbalist la Steaua dar și la Anderlecht, a făcut declarații șocante pentru playsport.ro, în privința scandalului în care a fost implicat Săpunaru în meciul cu FCU Craiova:

„Nu-mi spuneți că Săpunaru a explodat așa, dintr-odată! Sunt convins că a fost provocat de mai multe ori înainte să replice. Mi-aduc aminte ce am pățit și eu la Craiova când jucam la FC Național, prin 2005. Am ieșit la încălzire și a început unul să mă ia direct la voleuri. ”Băi, Stoica, bine că te-ai întors în țară, să mai avem și noi pe cine să înjurăm!”. Bun, acum s-a jucat la Tg. Jiu, dar e o zonă cu oameni needucați, niște retardați prin tribune. Am rămas șocat. Vai de capul lor!

Citeam și ce zicea Mitică Dragomir, că l-o fi luat de mamă, de morți, plus gazele alea lacrimogene de nu mai puteai să respiri, funcționează adrenalina. Eu știu cum e. Riști să nu te mai poți controla în acea tensiune. Pe urmă, vine Poștașu’, Moștașu’, un no name, incită, apar pe la cabine tot felul de personaje. Suntem în codru? Sigur, nu e OK să replici cu duritate, dar cedezi nervos când vezi ce se întâmplă în jurul tău. Mai trece câte unul, te înjură, te scuipă. Niște retardați la partidele de acolo! Lăsați-l, bă, în pace pe Săpunaru!”, a spus Alin Stoica.