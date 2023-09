„Joacă responsabil” – mesajul șmecherific transmis de Florin Piersic Jr. la 5 ani de Vlad Cazino

În luna concediilor, Vlad Cazino propune o mega călătorie pe tărâmul distracției responsabile. Dar pentru că o astfel de alegere este atât de cool, vampirul Vlăduț, promotor al distracției în cel mai cool cazinou online, atrage atenția că jocul responsabil este șmecherific pe toată durata anului.

La 5 ani de distracție epică la Vlad Cazino, sărbătoarea vampirească vine cu un mesaj de importanță majoră pentru umanitate. Cum ar spune Vlăduț: frate efemer, hai cu echilibru, marchează șmecherific și joacă responsabil, să fie mereu cu amintiri super când te uiți în urmă și neapărat zero regrete!

https://www.youtube.com/watch?v=KZB1Sg23KO8

Cine nu știe că vampirul mare șef la Vlad Cazino este un as al divertismentului de calitate?! Un super influencer în materie de entertainment, Vlăduț își înfige mereu colții în cele mai inedite și mai WOW inițiative.

În primii 5 ani de Vlad Cazino, jocul a avut mereu reguli clare: distracție epică, dar responsabilă, cu doze echilibrate, online și offline. Dincolo de distracția la sloturi și live casino, Vlăduț a venit cu invitații la festivaluri de muzică și evenimente de stand-up comedy. Premii peste premii, mereu cu gândul la aventură responsabilă!

Fair-play cu tine însuți, cu joc responsabil

Dacă ar fi un sport, jocul la cazino online s-ar încadra perfect la fair-play: reguli clare, cadru sigur, sportivitate, distracție, amuzament și potențiale câștiguri pentru “campioni”, când vine un jackpot la păcănele sau apare numărul intuit la ruletă.

Dacă în sport este important să arăți fair-play față de adversari, la jocurile de noroc trebuie să fii fair-play cu tine însuți. La 5 ani de Vlad Cazino, noua campanie pune accent tocmai pe jocul responsabil

Pe rețelele de socializare, inclusiv pe YouTube, pot fi urmărite episoade video și foto ale campaniei Vlad Cazino care transmite recomandări legate de moderație, atenție, echilibru personal în materie de jocuri de noroc – una dintre formele de divertisment apreciate în România. Hai și tu să descoperi cât de șmecherifică este distracția de acest fel!

Florin Piersic Jr. și Cătălin Bordea susțin jocul responsabil

Mai mulți prieteni, mai multă distracție. Vlăduț știe bine, dar are o atracție aparte spre vedete pe care vrea să le introducă tuturor prietenilor utilizatori de pe vladcazino.ro.

Dacă Bordea este la Vlad Cazino deja ca la el acasă, noul invitat în echipa magnifică susține acum foarte puternic jocul responsabil. Este vorba despre Florin Piersic Jr., un om cu o carieră remarcabilă exact în lumea divertismentului de calitate. Și un om responsabil, fără îndoială, un exemplu demn de urmat. Tocmai de aceea, vocea sa merită ascultată de către orice pasionat de gambling.

Campania Vlad Cazino în favoarea jocului responsabil cuprinde mesaje utile pentru public. Sunt promovate o serie de instrumente pentru joc responsabil pe care orice utilizator al platformei vladcazino.ro le poate utiliza. Astfel, se poate testa profilul de jucător, se pot seta alerte de verificare a realității, precum și limite de depunere și de eventuale pierderi. Poți lua o pauză de la anumite jocuri și chiar te poți autoexclude pentru o perioadă de timp. Cu Vlad Cazino, tu ești în control deplin al experienței tale la cazino online!

Journey Toward Zero, super inițiativa Kindred Group

Toți avem nevoie de informații și sfaturi. Chiar și vampirul Vlăduț, la rândul său, a avut parte de educație de la Kindred Group, operatorul internațional de jocuri de noroc online care deține Vlad Cazino.

Inițiativa „Journey Toward Zero” a celor de la Kindred Group presupune diverse acțiuni bine puse la punct pentru a duce compania spre zero încasări din atitudini potențial dăunătoare jucătorilor. Printre altele, amintim instrumente automate pe platformele de joc online plus o echipă foarte bine pregătită pentru a identifica orice posibile comportamente de joc nerecomandate. Pentru ca jocul responsabil să fie o realitate în fiecare clipă, se acționează ferm, cât mai eficient.

Vlad Cazino face parte din Unibet (Germany) Limited, companie care deține Licența Clasa I nr. L1160657W000330 ONJN (01.09.2016 – 31.08.2026). Platforma www.vladcazino.ro se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani.