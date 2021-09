Jocurile de poker între patronii din Liga 1, povești unice: „Nici Iosefini nu făcea cu cărțile ce făcea el”

Dumitru Dragomir a povestit cum decurgeau jocurile de poker pe vremea în care el conducea destinele Ligii Profesioniste de Fotbal.

Acesta, împreună cu alți patroni cunoscuți din fotbalul românesc pentru perioada respectivă, se distrau des la asemenea activitități. Aveau și o regulă: să nu aducă nimeni vorba de fotbal.

De asemenea, fostul președinte al LPF a dezvăluit și cine era cel mai bun jucător de poker din grupul lor.

”Nici Iosefini (n.r. fost iluzionist român) nu făcea cu cărțile ce făcea Pinalti. A fost cel mai bun jucător de poker din această țară. Mi-e greu să spun că trișa. V-am spus doar că făcea cu cărțile ce nu făcea nici Iosefini. Înțelegeți ce vreți! Jucam pe bani mulți, iar la masa unde se juca nu se discuta niciodată de fotbal. N-avea voie nimeni să discute despre fotbal. Altfel mă ridicam și plecam!

Sunt și multe povești, nu era nimeni controlat să se vadă câți bani are pe el. Pe vremea aia, Porumboiu, Sechelariu, Ștefan… Aveau saci de bani!

Povești, folclor. Nimeni nu a pierdut jucători la poker. Totuși, mulți s-au împrumutat de bani și se poate ca în urma împrumutului să fi cedat jucători. Dar nu s-au dat jucători la masă, niciodată. Pe masă erau între 50.000 și 100.000 de dolari! Am și pierdut, am și câștigat. Mai mult am câștigat, dacă trag linie sunt pe câștig”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru gsp.ro.