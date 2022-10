Jorge Sampaoli este oficial noul antrenor al celor de la Sevilla! Anunțul clubului spaniol!

Sevilla a renunțat la serviciile lui Julen Lopetegui. Clubul spaniol l-a numit antrenor pe Jorge Sampaoli, cel care a mai pregătit-o în sezonul 16/17.

Iată ce au transmis cei de la Sevilla.

We’re delighted to announce Jorge Sampaoli’s return to the club as first-team coach! 🤝

