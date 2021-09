Jovan Markovic, apărat de Sorin Cârţu: ,,Ne aşteptam să ne ducă la Mondial! Rămăsese toată România pe el”

Sorin Cârţu, preşedintele celor de la CS U Craiova, a reacţionat după ce atacantul Jovan Markovic a fost criticat în urma prestaţiilor de la echipa naţională.

Atacantul oltenilor a fost titularizat de Mirel Rădoi în meciul de la Skopje, cu Macedonia de Nord, încheiat la egalitate, scor 0-0, însă nu a avut prea mari reuşite.

,,Sorinaccio” spune că atacantul lui CS U Craiova nu trebuie criticat penru evoluţiile de la echipa naţională, pentru că nici ceilalţi jucători nu s-au evidenţiat cu un joc mai bun.

,,Ne așteptam ca Markovic să ne ducă la Mondial?! Rămăsese toată România pe Markovic. Trebuia să ia el meciul pe cont propriu. Nu a reușit o partidă deosebită, dar nici ceilalți. Să spunem că au avut o zi mai proastă. Nimic, nici Man, nici Sorescu, nici mijlocașii, poate doar Stanciu a mai mișcat ceva, dar prea puțin pentru un meci ca ăsta, mai ales că se întâmplase rezultatul ăla nesperat din Armenia…

Este un copil care are niște calități de atacant. Tot ce i se întâmplă pozitiv, i se întâmplă pentru că și-a schimbat mentalitatea pe care a avut-o până acum. El a promovat acum vreo patru-cinci ani. Are câțiva ani. Pe urmă, ușor, ușor a dat în spate. Tocmai pentru că o mentalitate nefavorabilă performanței l-a ținut în spate. El și-a schimbat mentalitatea, a dat trei goluri, are o greutate optimă, modul în care se pregătește. El are un fizic bun, dar trebuie și sprijinit. Atacantul, prin definiție, depinde de ceilalți din echipă. E mai ușor ca atunci când nu îți iese jocul să te îndrepți cu critica spre ceilalți.

Din ce am văzut la meciul ăsta, cu notă de trecere, doar Stanciu a fost. Mi-au plăcut fundașii centrali, și Nedelcearu și Chiricheș. În repriza a doua, au fost mult mai bine și Camora și Rațiu.”, a declarat Sorin Cârţu, pentru Digisport.