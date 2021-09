„Tricolorul” care a obosit prea repede: „În minutul 35, dădea jambierele jos, era sleit de puteri”

România a remizat cu Macedonia de Nord, scor 0-0, și nu a reușit să treacă peste Armenia, care s-a împiedicat cu Liechtenstein, ocupând în continuare poziția a treia în Grupa J.

La finalul meciului, Ciprian Marica a comentat jocul naționalei lui Mirel Rădoi, în special prestația lui Jovan Markovic. Forțat de o conjunctură nefavorabilă, selecționerul nu mai avea un atacant de careu în lot și a fost nevoit să apeleze la vârful de doar 20 de ani în centrul atacului.

Marica, om obișnuit să joace pe acel post, unde a dat un bun randament la națională, cu 25 de goluri în 72 de meciuri, a analizat evoluția ștearsă a atacantului venit de la Craiova.

”L-am văzut pe Markovic nepregătit. A fost ieșit total din joc, nu a ținut de minge, nu a creat pericol. Nu știu dacă a fost indolent sau nu poate mai mult. L-am văzut în minutul 35, dădea jambierele jos, era sleit de puteri. Ceva se întâmplă, înțeleg că ține dietă, dar nu m-aș grăbi să-l cataloghez, am văzut că are execuții.

E un copil de 20 de ani, în creștere. Nu știu dacă merita să ajungă la echipa națională. Nu știu situația lui, dar e o problemă fizică la el, nu a putut ține ritmul jocului. Nu mi-a plăcut în această seară”, a comentat Marica, la Pro TV, după meci.

De asemenea, fostul internațional a precizat că România are șanse mari la locul 2, în iar egalul de la Skopje a fost un rezultat pozitiv, în condițiile în care naționala ”tricoloră” nu are un jucător precum Eljif Elmas, de la Napoli, cotat la 17 milioane de euro.

”Egal cât o victorie, suntem în grafic după egalul Armeniei. Dacă am fi trecut pe foaie rezultatele pe care le doream înainte de aceste meciuri, cred că am fi fost mulțumiți cu 7 puncte. Ne-au ajutat și rezultatele. A fost un egal muncit, România a muncit.

Nu avem jucători care să strălucească, un Elmas cu peste 60 de meciuri în Serie A. Am făcut față cu brio, felicitări pentru defensivă, le-am oferit puține șanse. Am fost destul de șterși în ofensivă, unde Man, Sorescu și Markovic au fost șterși, dar ne declarăm mulțumiți. În apărare era punctul nostru slab, dar vedem că se poate juca și o dată la 3 zile. Am arătat liniște în joc, am stat bine mental”, a încheiat Ciprian Marica, pentru sursa menționată.