Jovan Markovic, în extaz după victoria cu CFR Cluj: ,,Ţinta noastră este locul 2, Cupa României şi, poate şi campionatul”

Universitatea Craiova s-a impus pe teren propriu în fața campioanei CFR Cluj, cu scorul de 3-2. CFR Cluj a pierdut în ultimul minut, după un gol al lui Roguljic. După acest meci spectaculos lupta pentru titlu a fost relansată. FCSB se poate apropia la 5 puncte înaintea derby-ului din etapa viitoare, iar UNIVERSITATEA CRAIOVA este la doar un punct în spatele FCSB-ului.

Meciul din ,,Vulcanul de pe Oblemeco” a fost unul aparte, fiind prezenți aproape 23.000 de spectatori. Derby-ul nu a dezamăgit și s-au înscris nu mai puțin de 5 goluri. Oltenii au deschis scorul prin Alexandru Creţu, însă campioana a întors scorul prin golurile marcate de Bordeianu şi Petrila. Craiova a avut un final fabulos de meci. Markovic şi Rogulic, la ultima fază a meciului, au adus victoria oltenilor. Jovan Markovic a fost introdus la pauză și a schimbat soarta meciului. El a reuşit un gol şi era aproape de încă unul însă bara s-a opus.

,,Mă bucur foarte mult că am reuşit să câştigăm, acum suntem într-o euforie. Sperăm să câştigăm toate meciurile şi să ne batem la locul 2 şi, de ce nu, la titlu. Mă bucur că am făcut un joc bun, a fost o nebunie. u speram să câştigăm, aveam încredere în echipa mea şi colegii mei. A fost un public minunat, le mulţumim că au venit în număr mare. Ţinta noastră este locul 2, Cupa României şi, poate şi la campionat. Am avut câteva greşeli în meciurile mai uşoare pe care nu am reuşit să le câştigăm”, a spus Jovan Markovic după Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-2.