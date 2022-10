Joyskim Dawa, înger și demon pentru FCSB! Reacția fundașului după egalul cu Anderlecht: „Ăsta e fotbalul. Acesta este jobul meu!”

FCSB a plecat cu un singur punct din deplasarea cu Anderlecht (2-2). Joyskim Dawa, fundașul central al bucureștenilor, a fost vinovat la ambele goluri marcate de belgieni, însă tot el este cel care a marcat golul de 2-2.

Camerunezul a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus despre prestația sa.

„Ăsta e fotbalul. Acesta este jobul meu!”

„Trebuia să câştigăm acest meci, nu am reuşit, am făcut doar o remiză. Eu cred că am avut o reacţie bună pentru că nu este uşor să joci aici. Acum trebuie să ne concentrăm pe Liga 1 şi să facem un meci bun cu West Ham. Ar fi perfect să terminăm cu o victorie acasă, în faţa fanilor.

La corner, Vertonghen a sărit mai sus decât mine şi a dat gol. Ăsta e fotbalul. Acesta este jobul meu şi încerc să dau gol când pot. Atmosfera a fost frumoasă şi au pus presiune”, a Joyskim Dawa, după Anderlecht – FCSB 2-2