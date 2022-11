Joyskim Dawa le-a închis gura contestatarilor! Cum și-a explicat celebrarea după golul cu FCU Craiova: „A fost răspunsul meu!”

Joyskim Dawa, fundașul camerunez, a marcat în victoria celor de la FCSB pe terenul celor de la FCU Craiova (2-0).

După ce a înscris, Dawa a avut o celebrare care a lăsat loc de interpretare. Iată cum a comentat fotbalistul gestul său.

„Au inventat niște informații false despre mine!”

„Da, am marcat cu pieptul. Cel mai important, însă, este că echipa a câștigat. Nu vreau să fiu golgheter. În primul rând vrea să mă apăr, dar dacă reușesc să marchez la fazele fixe este bine pentru echipă.

(n.r. – gestul lui Dawa după gol) Pentru că unii oameni au vorbit rău urât despre mine, au inventat niște informații false despre mine. A fost răspunsul meu. Familia aude informațiile, nu eu. Pe mine nu mă afectează. Toți marii jucători sunt criticați. Dar când sunt criticat încontinuu, trebuie să răspund. Patronul critică toți jucătorii. Dacă eu joc prost, este normal să mă critice.

Suntem în play-off, este bine pentru echipă și acum vrem să menținem acest nivel la fiecare meci și să rămânem sus.

Am avut o relație bună cu Dică. O singură dată nu am fost de acord cu el. Nu s-a întâmplat nimic. Eram în vestiar, vorbeam și nu am fost de acord cu ce spunea. Și am avut o neînțelegere, nu o ceartă. Așa a spus? Nu a fost vorba de lipsă de respect. I-am spus ceva în franceză, iar el a crezut că i-am spus ceva de rău. Dar este ok acum. A trecut.

(n.r. – despre Mihai Pintilii) Este bine. Este aproape de jucători. Suntem o familie. Avem o bună relație. Chiar și cu Dică a fost o relație bună. A fost doar acel moment. Se întâmplă. Uneori, la echipele mari sunt astfel de discuții. Suntem oameni. Este normal”, a declarat Joyskim Dawa, după victoria cu FCU Craiova.