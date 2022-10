Joyskim Dawa, luat la bani mărunți din cauza evoluțiilor slabe: „Nu știe să facă un marcaj! Sare mingea din el”

Fundașul Joyskim Dawa a fost criticat de Ioan Andone, care spune despre jucătorul de la FCSB că nu știe să facă marcaj.

„Nu știe să facă un marcaj! Sare mingea din el”, a spus Ioan Andone despre Joyskim Dawa

Fostul antrenor Ioan Andone a găsit explicația evoluțiilor slabe din ultima perioadă ale lui Joyskim Dawa. „Poți să lucrezi cu el. Are forță și joc de cap, dar face greșeli. Jucătorii de culoare au probleme de concentrare. În zona aia, eu cât am fost antrenor, nu am avut jucători de culoare.

Au calități fizice extraordinare, dar probleme de concentrare, ca la un portar sau ca la un fundaș central. Și am impresia că nu s-a lucrat cu el. El nu știe să facă un marcaj. D-aia face faulturile alea, cu mâinile pe adversar.

Eu cred că Dawa nu e lucrat. Eu încă cred că poate să ajungă… Deși face greșeli de juniori. Forță și joc de cap și sacrificiu. Are o capacitate de efort…

Eu cred că încă se poate să progreseze foarte mult, dar trebuie să lucrezi zi de zi cu el. Ai 10-15 minute în care faci cu el așezare. Și tehnică individuială, că sare mingea din el câteodată…”, a declarat Ioan Andone, conform fanatik.ro.