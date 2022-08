Joyskim Dawa, reacție fabuloasă după ce era să își îngroape echipa: „Trebuie să țineți cont de asta!”-Ce a declarat fundașul FCSB-ului!

FCSB a înregistrat o nouă remiză în Liga 1 seara trecută (2-2 contra Hermannstadt). Bucureștenii au fost conduși de 2 ori, iar egalul nu ar fi fost posibil dacă Edjouma nu marca în minutul 90+2.

Joyskim Dawa, fundașul central adus de la FC Botoșani în această vară, a fost cel care a greșit la primul gol al sibienilor, dar tot același care a egalat cu un gol de senzație. Acesta a comentat la final remiza obținută, atrăgând atenția asupra unui detaliu.

„Suntem o echipă nouă, trebuie să țineți cont de asta!”

„Am fost obosit după meciul cu Viking, am jucat cu foarte puțin timp înainte. Din păcate nu am reușit să câștigăm, ne concentrăm pentru următoarele meciuri. Mă simt vinovat pentru primul gol pentru că am primit mingea și după aceea s-a întâmplat ce a însemnat.

După aceea am încercat să îmi repar greșeala și să dau tot ce e mai bun și am reușit golul egalizator. Am primit mingea și m-am gândit din prima să șutez. Cred că am avut și puțin noroc pentru că portarul era ieșit. Suntem o echipă nouă, trebuie să țineți cont de asta, avem mulți jucători tineri, dar odată cu trecerea timpului lucrurile vor arăta mai bine. Trebuie să muncim și să luăm meci cu meci”, a declarat Joyskim Dawa, pentru Digisport.

După 6 etape disputate, FCSB ocupă locul 13 cu doar 7 puncte.