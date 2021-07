Jucătoare de tenis, jignită suburban de un fotbalist profesionist: „Ești o idioată, ai pierdut de la break și 30-0!”

Daria Kasatkina a fost jignită în ultimul hal de un fotbalist profesionist din divizia secundă din aceeași țară de origine cu jucătoarea. Pe numele său, Vladimir Khubulov, este legitimat la clubul FC Alania și a agresat-o pe verbal pe internet pe sportivă, cel mai probabil după ce acesta a pierdut un pariu din cauza ei: ”Ești o idioată, ai pierdut dupa ce ai condus cu break și 30-0! Du-te dracu’, ești o curvă”, a fost mesajul halucinant adresat rusoaicei.

Kasatkina a decis să facă public mesajul și a reacționat ironic: „Acesta este genul de gentleman din fotbalul nostru! FC Alania, dați-i un bonus pentru că a pierdut biletul”, a scris jucătoarea de tenis din Rusia, câștigătoare a patru titluri WTA la simplu.

(Excuse the language😐)

DashKa’s ig story:

DMs: “fucking pathetic asshole, lead with a break 30:0 and fucking lost the match, go fuck yourself fucking whore”

DashKa’s comments: “This is the kind of gentlemen play our football. @ FC Alania give him a bonus for the lost bet” pic.twitter.com/QxTWwnMk9a

— Salty🧂 (@saltytennis) July 1, 2021