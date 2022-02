Jucătorii Chindiei, cu moralul la pământ după înfrângerea cu FCSB: „Nu am mai trăit așa o rușine”

Chindia a condus-o cu 2-0 pe FCSB, dar a sfârșit prin a pierde meciul disputat pe Arena Națională, duminică, în etapa a 26-a a Ligii 1,

Paul Iacob spune că nu a mai jucat într-un meci în care adversarii să revină de la 0-2.

„Nu cred că există explicații, nu înțeleg de ce ne-am retras. Am ieșit temători la pauză, poate prea mulțumiți, ne-a lipsit și agresivitatea în a doua repriză, nu-mi explic.

Nu am trăit așa ceva în viața mea, e o rușine cum am gestionat a doua repriză. Când iei 3 goluri, fiind fundaș central, doar nu o să spun că am jucat bine.

Îmi reproșez că poate că ar fi trebuit să strâng mai bine la golurile lui Vali Gheorghe, poate trebuia sa fac mult mai multe”, a spus Iacob, la Digi Sport.