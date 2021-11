Jucătorii Craiovei, gata de duelul cu FCSB: „Mâine o să fie cel mai tare meci!”

Oltenii își doresc cu orice preț să oprească seria celor două eșecuri consecutive din Liga 1, dar și să răzbune rezultatul meciului din tur, încheiat cu scorul de 2-4 pentru formația pregătită la acea vreme de Dinu Todoran!

CSU Craiova are nevoie de o victorie mâine seară pentru a rămâne aproape de liderul CFR Cluj, iar elevii lui Laurențiu Reghecampf anunță că sunt montați 100% pentru înfruntarea cu FCSB. Unul dintre veteranii din vestiarul alb-albaștrilor, Marius Constantin, a mărturisit că își dorește să facă uitate ultimele rezultate și consideră că partida de mâine seară va fi una extrem de disputată, însă speră să se încheie cu triumful „juveților”.

„Va fi un meci dificil, atât pentru noi, cât și pentru ei. Ne dorim foarte mult să câștigăm, pentru că în ultimele meciuri am rămas datori. Atâta timp cât vom reuși să punem în practică ce am lucrat săptămâna asta, sper să fie un meci reușit. Să sperăm că vom vedea altă față, am luat goluri prea ușor în ultimele meciuri. Sperăm că vom regla acest aspect.

Nu cred că poate să te motiveze ceva la meciul ăsta mai tare decât propria motivație. Fiecare își dorește să câștige un meci pe care îl va urmări foarte multă lume și avem șansa să spălăm din imaginea ultimelor meciuri. Prezența suporterilor ar fi un plus pentru noi. Toate meciurile cu FCSB au o încărcătură aparte. Nu pot să aleg un meci anume. Probabil că mâine o să fie cel mai tare meci”, a spus Marius Constantin, la conferința de presă.