Jucătorii de la CS Mioveni, lăudați și la înfrângeri: „Ei sunt câştigătorii morali ai acestei partide”

CFR Cluj s-a impus în fața nou-promovatei CS Mioveni, scor 1-0, într-un meci disputat vineri seară, în deplasare, în etapa a patra a Ligii 1.

Unigul gol al confruntării a fost marcat de Petrila. La finalul meciului, antrenorul echipei argeșene, Alexandru Pelici, a vorbit la superlativ despre jucătorii săi, în ciuda înfrângerii.

”Chiar dacă astăzi plecăm cu zero puncte, cu tolba goală, pentru mine ei sunt câştigătorii morali ai acestei partide. Am jucat contra campioanei României şi am avut momente când ne-am ridicat la nivelul lor” a spus Alexandru Pelici, antrenorul formaţiei CS Mioveni, imediat după meci.

Tehnicianul nou-promovatei a vorbit și despre confruntarea din etapa a 5-a, cu Dinamo.

”Este un brand, este un nume mare şi indiferent de starea ei actuală, au un antrenor foarte bun care reuşeste să facă rezultate, chiar dacă nu are un lot de nivelul lui Dinamo”, a mai spus Pelici, după meciul cu CFR Cluj.