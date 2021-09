Fundașul dreapta Andrei Patache a prefațat meciul dintre echipa sa, FC Botoșani, și Dinamo, din etapa a 9-a a Ligii I. Acesta a spus că o eventuală înfrângere cu alb-roșii ar fi ruşinoasă.

”În ultimii ani am arătat că suntem o echipă foarte bună şi emitem pretenţii an de an, la play-off. E un meci greu, în primul rând trebuie să fim foarte bine montaţi, concentraţi, nu trebuie să ne uităm la ultimul lor meci.

(n.r. Un eşec cu Dinamo ar fi o ruşine?) Vă daţi seama că ar fi o ruşine. Noi avem un target şi sper să îl obţinem la finalul sezonului. Ei vin după cinci înfrângeri, noi suntem într-un moment foarte bun. Sperăm să ne menţinem acest moment.

Ăsta e primul target, trebuie să prindem play-off-ul. După ce suntem matematic în play-off, matematic calificaţi în play-off, ne putem gândi şi mai sus”, a declarat Andrei Patache.

FC Botoşani şi Dinamo se vor întâlni dumincă, de la ora 19:00, pe arena din Șoseaua Ştefan cel Mare. Înaintea partidei, FC Botoșani ocupă locul 3, cu 17 puncte, în timp ce Dinamo e pe 14, cu 6 puncte.