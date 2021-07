Jucătorii FCSB-ului speră să obţină prima victorie oficială în meciul cu Karagandy: ,,Trebuie să fim uniţi! E important”

FCSB a remizat în jocul cu FC Botoşani, din prima etapă a Ligii 1, în deplasare, scor 0-0.

După acest meci, fotbaliştii FCSB-ului au reacţionat. Dezamăgiţi de rezultatul contra moldovenilor, jucătorii ,,roş-albaştri” cor să se revanşeze în meciul cu Şahtior Karagandy, din Conference League.

,,Ne-am obișnuit să câștigăm aici! Din păcate, atât am putut. A fost un meci greu, dar am controlat jocul, n-a vrut să intre, nici de la 11 metri. Capul sus, așteptăm meciul din Conference League. Noi suntem alături de Tănase, e un jucător important, cu experiență.

Trebuie să strângem rândurile, să fim uniți și să câștigăm în Conference League. Ne-am mai câștigat titlul de atâția ani, e o presiune enormă. Trebuie să avem mai multe acțiuni de poartă, mai multe șuturi. Eu sunt fundaș și mă bucur că n-am primit gol. Trebuie să dăm dovadă de mai multă maturitate și să dăm gol.”, a declarat Valentin Creţu, la finalul jocului cu FC Botoşani.

Alexandru Creţu, venit în această vară la FCSB, speră ca el şi colegii săi să aibă un moral mult mai bun la ora jocului cu kazahii.

,,Echipele mici joacă foarte tare contra noastră, dar sper să facem un meci bun în Conference League pentru că e foarte important. Nu am avut nicio emoție, dar îmi pare rău că nu am luat cele 3 puncte.

Am început pe postul meu din ultima perioadă, am terminat fundaș central. Mă bucur că pot juca pe ambele poziții. Avem o echipă tânără, cu jucători foarte buni, cu calitate. Astăzi nu a intrat mingea în poartă, dar e bine că nu am primit gol. Am dominat meciul de la cap la coadă, dar nu a vrut să intre în poartă.

Meciul din Conference League e foarte important pentru noi, sper să avem moral pentru că meciurile sunt foarte grele.”, a declarat Alexandru Creţu, după meciul din Moldova.

Partida tur dintre FCSB şi Şahtior Karagandy se va disputa pe data de 22 iulie, la Bucureşti, pe Naţional Arena.