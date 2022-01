VIDEO | Jucătorii lui CS U Craiova, mesaj pentru patronul Mihai Rotaru: ,,Sperăm să-l bucurăm în continuare”

CS U Craiova a început în forţă perioada de pregătire din Antalya. Formaţia pregătită de Laurtenţiu Reghecampf s-a impus cu scorul de 5-2, în fața maghiarilor de la Paksi SE, în primul amical al anului, sub privirile patronului Mihai Rotaru.

Golurile partidei au fost marcate de Paul Papp ‘2, Koljic ’44, Baiaram ’56, 78 Vînă ’76 / Windeker ’64, 66.

La finalul jocului, jucătorii lui CS U Craiova au oferit şi primele reacţii. Ionuţ Vînă s-a bucurat de prezenţa lui Mihai Rotaru la meci şi speră ca el şi colegii săi să-l încânte în perioada următoare pe acesta.

,,Mi-am propus să joc cât mai bine în 2022, să obțin un loc de titular. După asta, să încep să dau goluri și pase de gol.

Am avut un singur minus, că am primit din nou două goluri. Vrem să reparăm acest aspect. Mă bucur că am marcat, dar important este campionatul. Îmi recapăt pofta de joc și sper să îmi ajut echipa. Ne bucurăm că i-a plăcut meciul (n.r. finanțatorului Mihai Rotaru). Sper să îl bucurăm în continuare.

Nu a fost greu, e un sentiment plăcut să joci fotbal pe ploaie. Sperăm să ne ajute vremea și să putem disputa și celelalte amicale. E neplăcut să facem antrenamentele în sală, ieri erau numai bălți pe teren. Dar condițiile de aici sunt extraordinare.

Nu prea avem mult timp liber. Avem prevenție, apoi refacere, iar ora rămasă o folosim să mai discutăm între noi, mai jucăm un ping-pong, un biliard.”, a declarat Ionuţ Vînă, la finalul jocului cu Paksi.

,,Nu contează rezultatul. Suntem aici să ne pregătim pentru campionat. Contează golurile doar pentru încrederea noastră, pentru a avea un start foarte bun. A fost o vreme OK la început de meci. Terenul e foarte bun, condițiile la fel.

Ne bucurăm că îl facem fericit pe domnul Rotaru. Ne oferă toate condițiile și trebuie să îl răsplătim. Încă nu am avut o discuție cu Mister despre meci.

Eu sper să fiu sănătos și să închei campionatul fără accidentări. Sper să nu am nicio problemă.”, a precizat şi Ştefan Baiaram.

,,Mă bucur că am câștigat, că am făcut un joc bun și că am făcut ceea ce ne-a cerut Mister. Este destul de dificil din punct de vedere al vremii, dar este bine că s-a jucat. E normal să fie greu la început de cantonament.

Eu unul mă simt foarte bine, antrenamentele sunt bune, simt că pot să alerg. Asta e cel mai important. Suntem aici să punem la punct ce nu am făcut bine în campionat.”, a spus şi Alexandu Cîmpanu.