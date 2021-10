Jucătorii Mioveniului critică arbitrajul din meciul cu FCSB: „Suntem o echipă mică, ce să facem, este păcat!”

CS Mioveni a pierdut drastic jocul cu FCSB, scor 0-3, iar argeșenii au contestat deciziile arbitrului Radu Bârsan, la finalul partidei!

După o repriză încheiată la egalitate, roș-albaștrii au intrat mult mai deciși pe teren și au deschis scorul după câteva minute din actul secund prin Florin Tănase. Căpitanul FCSB-ului a revenit cu gol după accidentare și a punctat de la punctul cu var, după un duel cu Adrian Scarlatache. La finalul jocului, apărătorul Mioveniului a ținut să mărturisească că nu a fost lovitură de la 11 m și s-a arătat deranjat de deciziile centralului Radu Bârsan.

„Nu a fost nevoie să văd reluarea de la penalty. Eu am simțit în timpul meciului că nu a fost penalty. Am lovit mingea, iar el practic s-a aruncat peste picioarele mele. Ce era să fac? Am înțeles că și la al doilea gol a fost ofsaid. Suntem o echipă mică, ce să facem, este păcat…

Probabil că altfel s-ar fi jucat dacă rămâneam 11 contra 11. Noi suntem o echipă mică, știm ce avem de făcut, dar e greu să-ți mai revii după asemenea decizii. Nu ne-a fost frică de COVID, noi, majoritatea, suntem vaccinați”, a spus Scarlatache, după eșecul cu FCSB.