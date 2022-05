Jucătorii Petrolului, felicitați de un rival, pentru promovare: „Este nevoie de cluburi de acest gen”

Ianis Zicu a felicitat echipa Petrolul Ploieşti pentru revenirea în Liga 1, după șase ani. Antrenorul Concordiei s-a arătat dezamăgit că echipa ilfoveană nu a reuşit să-şi creeze ocazii de gol.

”Am pierdut din nou o partidă în care ne propuneam un rezultat pozitiv. Din păcate asta e realitatea, trebuie să ne trezim că aşa nu se poate. Am mai spus asta şi e dureros că nu facem mai mult în teren, nu ne asumăm responsabilităţi. Cu un om în plus nu am avut nicio ocazie de gol.

Mă bucur mult pentru oameni de aici, pentru că atmosfera e senzaţională. Era nevoie şi este nevoie de cluburi de acest gen. Sper să rămână mult în Liga 1 şi să ducă Petrolul în cupele europene”, a declarat Zicu, după meci, potrivit Orange Sport.

Petrolul Ploieşti şi-a asigurat promovarea în Liga 1, după ce a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Concordia Chiajna, în etapa a 9-a din play-off-ul ligii secunde.