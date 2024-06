Jucătorul care a plecat de la Oțelul Galați a explicat ce a stat în spatele deciziei sale: „Este cea mai bună opțiune pentru mine în momentul de față!”

Eduard Pap a sosit la Oțelul Galați la începutul acestui an. Portarul nu va mai continua la formația pregătită de Dorinel Munteanu.

Jucătorul de 29 de ani a plecat la FC Botoșani, club la mare a mai evoluat și în trecut. Iată ce explicație a oferit în legătură cu despărțirea de Oțelul.

„Este cea mai bună opțiune pentru mine în momentul de față!”

„Am văzut ca unii oameni din presă sunt prost informați, că Dorinel Munteanu m-a dat afara de la Oțelul Galați, ceea ce nu este adevărat. Dânsul a dorit ca să continuăm, dar din păcate nu am ajuns la un acord privind contractul.

Și de asta am ales sa nu mai continui la Galați. Vreau sa le mulțumesc tuturor oamenilor de la Oțelul și suporterilor. Am avut 2-3 variante acum, în vara, dar am ales să merg la Botoșani pentru ca știam foarte bine ce este acolo și am simțit că oamenii de acolo mă doresc cu adevărat, și că este cea mai bună opțiune pentru mine în momentul de față.

Merg încrezător ca putem face lucruri frumoase și să avem rezultate pe măsură. Eram foarte aproape și în iarna sa merg la Botosani, dar a intervenit ceva ce nu a depins de mine și din acest motiv nu am semnat încă din iarnă”, a declarat Eduard Pap, pentru cei de la GSP.