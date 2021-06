Jucătorul care l-a refuzat pe Dușan Uhrin: „El a vrut mereu să mă aducă la Dinamo”

Cehul de pe banca roș-albilor pusese ochii pe Ronaldo Deaconu, fotbalistul celor de la Gaz Metan Mediaș, dar mutarea nu a avut sorți de izbândă.

Mijlocașul a evoluat pentru ardeleni în sezonul recent încheiat și a fost cel mai bun jucător al echipei sale în partida din play-out împotriva „câinilor”. Atunci, fotbalistul de 24 de ani a marcat un gol și a reușit două assisturi. Antrenor în trecut al medieșenilor, Dușan Uhrin l-a dorit pe Deaconu la Dinamo în primul său mandat în Ștefan cel Mare. Dacă ar fi din nou ofertat din „Groapă”, acesta ar ezita să dea curs unei propuneri din partea dinamoviștilor.

”Am avut probleme financiare. Contează cum gestionezi momentul, contează antrenorul pe care îl ai ca să te motiveze pentru că, până la urmă, când intri pe teren, uiți. Am vorbit cu el cu Dușan Uhrin când a venit prima dată la Dinamo.

El a vrut mereu să mă aducă la Dinamo. Când am venit la Mediaș și am jucat împotriva lor am glumit că vin. Nu știu dacă m-aș duce în momentul ăsta, parcă nu”, a mărturisit Ronaldo Deaconu, la Digi Sport.

Dar oferta de la Dinamo nu a fost singura pentru fotbalistul Gazului. Și rapidiștii s-au interesat de el. Mihai Iosif este cel care l-a contactat pe Deaconu, însă discuțiile nu s-au finalizat cu transferul dorit de antrenorul Rapidului. Deaconu a avut cel mai bun sezon din carieră în 2020-2021. A marcat 9 goluri în Liga 1 pentru ardeleni, după ce până în vara anului trecut avea în total 4 reușite în prima divizie. Dușan Uhrin a mai pregătit-o pe Dinamo în sezonul 2019-2020, pentru ca înainte să se întoarcă la roș-albi să o antreneze și pe Gaz Metan Mediaș.