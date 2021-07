Jucătorul care nu ar refuza o revenire la Dinamo: „Nu mă sperie insolvența!”

Formația din Ștefan cel Mare continuă să traverseze cea mai grea perioadă din istorie, iar intrarea în insolvență a pus și mai multă paie pe joc în vestiarul „câinilor”!

Lăsați de izbeliște de investitorii spanioli, „alb-roșii” au luptat neîncetat să supraviețuiască în ultima perioadă, iar sumele strânse de suporterii din DDB au fost singura sursă de venit a elevilor lui Dușan Uhrin Jr. Cuprinsă însă de datoriile din urmă, Dinamo a intrat în insolvență pentru a doua oară și speră ca acest demers să fie cel care va aduce liniștea în „Groapă”.

Aflat liber de contract în momentul de față, Valentin Lazăr nu exclude o eventuală revenire în Ștefan cel Mare și a dezvăluit că nu îl sperie așa mult intrarea clubului în insolvență. Totodată, mijlocașul în vârstă de 31 de ani consideră că în cazul în care acest demers va fi respectat ca pe vremea lui Ionuț Negoiță, Dinamo va ieși cu bine și din acest impas.

„M-aș întoarce, am fost în insolvență în era domnului Negoiță și am fost plătit la timp. Nu mă sperie asta, dacă jucătorii sunt plătiți la timp e mult mai OK. Ce presiune e în insolvență? Nu poți să te duci în Europa, nu e nicio presiune, atât timp cât găsești jucători capabili pentru Liga 1 și îi plătești la timp e OK. Dacă se respectă insolvența așa cum a făcut-o Ionuț Negoiță, cred că Dinamo e un club OK pentru fotbaliști”, a declarat Lazăr, potrivit Digi Sport.

Evaluat la 400.000 de euro, Valentin Lazăr este liber de angajament după despărțirea de arabii de la Al-Shahania SC. Fotbalistul a mai fost legitimat la Dinamo în două perioade, 2013-2017 și ianuarie – octombrie 2020.