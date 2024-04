Jucătorul de la CFR Cluj pe care Adrian Mutu nu vrea să-l mai vadă

Adrian Mutu nu l-a iertat pe Panagiotis Tachtsidis, pentru cartonașul roșu încasat în Corvinul Hunedoara – CFR Cluj, scor 4-0, din Cupa României Betano.

Mijlocașul de la CFR Cluj a avut un gest grosolan în minutul 10 și i-a lăsat pe ardeleni în inferioritate numerică.

„(n.r. – Cu Tachtsidis te-ai mai intersectat după meci?) Nu, nici nu vreau să mă văd cu el. Un jucător cu experiența lui face o greșeală de genul acesta, după ce trei zile la rând am vorbit cel mai mult cu el. Nu a făcut voit.

Am auzit sunetul de la lovitură și am sperat să nu îi dea sângele pe nas jucătorului, am zis că rămânem cu galben. Arbitrul nu a fost rău intenționat, a arătat prima dată galben, dar a țâșnit sângele, băiatul avea sânge și pe ochi.

Cred că l-au și dus la urgențe, pentru că i-a rupt septul nazal. Nu mai are rost să mai vorbim, dar când vorbești cu un jucător de acest gen să aibă un comportament, să tragă echipa după el și îi spui trei zile la rând, apoi realizezi cât de important este pentru club. Nu mai sunt multe de vorbit”, a spus Mutu, potrivit fanatik.ro.