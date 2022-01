Rapid Bucureşti a pierdut derby-ul cu CS U Craiova, scor 0-1, însă această partidă a fost prilejul debutului unui nou jucător la gruparea giuleşteană.

Matias Acuna a debutat la Rapid, însă evoluţia sa în Bănie nu a fost una convingătoare. Fundaşul argentinian a fost luat la rost de Bogdan Stelea, fost mare internaţional, pentru modul în care s-a poziţionat în teren.

,,Cu Kait cred că da. Vojtus a fost destul de bine, nu a avut realizări, dar a fost în destule faze. Cu Acuna am o problemă. Am văzut probleme mari, repetate, de poziționare. Nu a reușit să-și controleze adversarul din poziționare.”, a declarat Bogdan Stelea, pentru Digisport.

OFICIAL | Rapid a bifat al treilea transfer al iernii! Prima reacţie a jucătorului sosit în Giuleşti

Matias Perez Acuna (27 de ani), venit din liga a 2-a argentiniană de la CA Estudiantes, a semnat cu Rapid Bucureşti un contract valabil până în vara anului 2023.

După ce a semnat cu Rapidul, fotbalistul care poate acoperi şi poziţiile de fundaş central şi mijlocaş dreapta s-a declarat foarte încântat de această mutare.

,,Sunt foarte fericit, mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Când am aflat de această oportunitate nu am stat pe gânduri, voiam să ajung cât mai repede. Vreau să îmi cunosc colegii, să facem lucruri bune împreună. Știam de Rapid că este o echipă ce a promovat, care are trei titluri de campioană, ce are un fotbal foarte bun. Este prima mea experiență în Europa, mi s-a spus despre suporterii Rapidului că sunt fanatici, iar acest lucru m-a încântat”, a declarat Matias pentru fcrapid.ro

După ce s-a format la Velez Sarsfield, Acuna a mai trecut în carieră pe la echipe ca Quilmes și Tigre.