Jugurtha Hamroun a dat cărțile pe față despre plecarea sa de la FCSB: „Mai aveam doi ani contract!”

Jugurtha Hamroun, algerianul transferat de FCSB de la Oțelul Galați în 2015, a petrecut doar un an alături de gruparea bucureșteană.

Se pare că jucătorul nu poartă ranchiună celor din conducerea FCSB-ului. Iată ce a spus despre plecarea sa de la echipă.

„Mai aveam doi ani contract!”

„S-a înțeles greșit. La Steaua (n.r. FCSB), orice făceai, totul apărea în media. Dacă ai fi băut un pahar de suc de portocale, a doua zi ai fi văzut în presă că erai sub influența alcoolului. A fost un moment amplificat. Nu m-a afectat, m-am concentrat pe fotbal. Pentru mine, a fost ceva nou să fiu într-un oraș așa mare, în București, capitala țării. La început, bineînțeles, încercam să mă bucur de oraș, să ies, să întâlnesc fete. Totuși, mi-am concentrat energiile pe obiectivele mele și cred că am terminat un sezon foarte bun la Steaua. Am învățat din greșeli pentru că, evident, nu am făcut totul perfect.

Gigi Becali nu voia să plec. Mai aveam doi ani contract. Pe de altă parte, am primit o ofertă foarte bună, pe care n-aș fi putut s-o refuz, de la Al Sadd, de aici, din Qatar. Bineînțeles că nu am vrut să ratez această oportunitate. Becali ar fi vrut să mă vândă în Europa, la un club mare. Deci, eram oarecum într-un conflict de interese. În interior, lucrurile nu au fost însă cum le-a prezentat media. Când vorbești față-n față cu Becali, e o persoană cumsecade, se poartă frumos. Are greșelile lui, când vorbește în presă, de exemplu. Dar ne-am rezolvat problema. La momentul respectiv, ne calificasem în grupele Europa League, deci n-am plecat ca un hoț. Am câștigat Cupa Ligii, când am marcat golul decisiv în finală, ne-am calificat în grupele Europa League. Mi-am făcut treaba. Trebuia să dau pagina și să încep un alt capitol”, a declarat Hamroun, conform playsport.

Hamroun, înapoi la FCSB!?

„Momentan sunt sub contract aici, în Qatar. Dar nu aș zice „nu” unei reveniri în România, poate chiar la FCSB. Am urmărit echipa în ultima perioadă, în Conference League.

Am fost destul de dezamăgit. Nu cred că sunt conștienți de valoarea pe care o au. Sunt afectat când văd aceste lucruri și, repet, de ce nu, într-o zi poate mă întorc”, a mai precizat algerianul, pentru sursa citată.

Jugurtha Hamroun are 33 de ani și evoluează la Al Markhiya, în Qatar.