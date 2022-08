Junior Morais, eroul Rapidului, a dezvăluit secretul victoriei cu UTA: „Am fost nevoiţi să uităm!”-Ce a declarat fundașul brazilian!

Rapid a primit ieri vizita celor de la UTA Arad. Giuleștenii au învins cu 1-0, devenind astfel liderii campionatului pentru moment. Junior Morais este cel al cărui gol au adus toate cele 3 puncte echipei sale.

Fundașul brazilian a oferit o primă reacție după meci. Acesta s-a declarat foarte fericit pentru victoria obținută. Iată ce a spus Morais.

„Am fost nevoiţi să uităm meciul cu Petrolul!”

„Mă simt foarte bine. Sunt bucuros că am câștigat. A fost un meci greu, împotriva unei echipe foarte bune. Ne bucurăm astăzi, iar de mâine pregătim următorul meci

Am avut emoții pe final, dar avem un portar foarte bun. Mă bucur pentru el, a demonstrat că este cel mai bun din România.

Am fost nevoiţi să uităm meciul cu Petrolul, am avut meci greu cu UTA. Astăzi am reuşit să marchez un gol frumos, m-am bucurat alături de suporteri. Mister a avut nevoie de mine pe dreapta, iar acum am revenit pe stânga. Cel mai bine mă simt pe teren, nu contează unde”, a declarat Junior Morais, după victoria cu UTA Arad.

Cu 12 puncte acumulate în 6 etape, Rapid este liderul campionatului pentru moment.