Juniorul care este aproape să facă pasul către Serie A: „Mihajlovic este un antrenor special”

Luca Alessandro Mihai este ultimul talent plecat din România și care face furori în Italia.

Acesta a ajuns în lotul echipei mari a Bolognei și speră că tehnicianul sârb îi va oferi mult doritul debut în prima ligă din peninsulă. Luca este mijlocaș central și are 18 ani. A început fotbalul la Dinamo, a trecut prin Germania, iar de trei ani s-a transferat în Italia, unde a fost recrutat mai întâi de Chievo.

”Am semnat în vară un contract de profesionist cu Bologna, valabil pentru trei sezoane. Cel mai mult îmi place să evoluez ca decar, dar antrenorul de la Primavera m-a retras ca mijlocaș central în fața apărării. Am însă destule responsabilități și în ofensivă. Am ajuns destul de târziu la Bologna, în luna august, dar de atunci am făcut mai multe antrenamente cu formația de seniori.

Mihajlovic este un antrenor special, total diferit față de cum era ca jucător, extrem de calm și de serios, concentrat la detalii. Vorbește puțin în timpul antrenamentelor și preferă discuțiile individuale cu fiecare jucător în parte, la sfârșit. Antrenamentele lui sunt intense, dure și bazate pe disciplină tactică”, a mărturisit tânara speranță pentru sport.ro.

Luca visează cu ochii deschiși la momentul în care va îmbrăca și triocul naționalei României. El a fost convocat în trecut la o acțiune a reprezentativei U15. Important e ca federalii să nu îl scape din ochi, pentru că juniorul este curtat și de nemți.

”Convocarea a fost neașteptată, dar acolo am înțeles ce înseamnă să îmbraci tricoul galben al naționalei, adică responsabilitatea și satisfacțiile după o astfel de experiență.

Am încredere în mine, îmi cunosc calitățile și știu că într-o zi voi fi convocat la naționala României! Împreună cu alți tineri ca mine, vom duce din nou România la un Campionat Mondial sau Campionat European”, a declarat entuziast juniorul Bolognei.