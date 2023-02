Jurgen Klopp își asumă vina pentru înfrângerea suferită cu Wolverhampton: ”Nu există scuze”

Echipa Liverpool a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa Wolverhampton, în etapa a 22-a a campionatului Angliei.

Golurile au fost marcate de Matip (6 – autogol), Dawson (12) şi Neves (71).

Jugen Klopp a oferit mai multe declarații la finalul meciului. El a recunoscut că fotbaliștii săi sunt vinovați că au pierdut și își asumă înfrângerea.

De asemenea, antrenorul ”cormoranilor” a declarat că va face anumite schimbări pentru a evita un alt eșec similar.

”A fost un start de meci îngrozitor. Au fost două goluri pe care nu trebuia să le luăm niciodată. E doar vina noastră, trebuia să ne fi apărat mai bine, am fost pasivi. Nu pot găsi o explicație, nu există scuze.

Eram conduși 0-2, publicul era contra noastră, dar am reușit să revenim în joc. Aproximativ 45 de minute am jucat bine, dar nu am marcat. Asta spune totul.

Trebuia să fim mai concentrați în primul sfert de oră. Din nou o spun, nu pot găsi o explicație, dar acele 15 minute nu au voie să se întâmple. Trebuie să schimbăm ceva și o vom face de la următorul meci.

Eu sunt aici, dar pentru primele 15 minute de joc nu am nicio explicație, îmi pare rău”, a spus Jurgen Klopp.