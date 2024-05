Jurgen Klopp și-a luat „Adio!” de la Liverpool: „Nu vă voi uita niciodată! Îmi va fi groaznic de dor de voi”

Echipa Liverpool va juca, duminică, pe teren propriu, cu Wolverhampton, în ultima etapă din Premier League.

„Nu vă voi uita niciodată! Îmi va fi groaznic de dor de voi”, a transmis Jurgen Klopp, cu o zi înainte să se despartă de Liverpool

Va fi ultimul meci al formaţiei engleze cu Jurgen Klopp pe banca tehnică. Klopp a spus, într-un filmuleţ emoţionant postat pe pagina de Facebook a clubului, că iubeşte tot ce este legat de Liverpool şi că îi va fi teribil de dor de toţi cei de acolo. Clipul conţine şi imagini cu el pe parcursul perioadei petrecute la Liverpool, cu momente de bucurie şi emoţie, dar şi imagini cu suporteri care ţin fotografii cu el, ca omagiu pentru un antrenor de legendă.

„Ne despărţim. Iubesc absolut totul la acest club. Iubesc totul la acest oraş. Iubesc toul legat de suporterii noştri. Iubesc echipa. După toţi anii pe care i-am avut împreună şi tot timpul petrecut împreună şi după toate situaţiile prin care am trecut, respectul a crescut, iubirea a crescut. Am venit aici un tip normal. Încă sunt un tip normal. Doar că nu trăiesc o viaţă normală. Nu doar mă simt acasă. Sunt acasă. Iubesc Anfield. Iubesc Anflield când freamătă. Am arătat ce poate aduce unitatea. Este dificil să spui rămas bun. Dar să ne amintim vremurile bune. Eu o voi face. Pentru totdeauna”, spune Klopp în filmuleţ.

„Nu vă voi uita niciodată pe voi toţi. Şi îmi va fi groaznic de dor de voi. Pe curând…”, încheie el.

Jurgen Klopp a anunţat încă din ianuarie că la finalul sezonului se desparte de Liverpool, club cu care a scris istorie.

Klopp a preluat conducerea echipei engleze în octombrie 2015 şi de atunci a câştigat opt trofee cu Liverpool, între care şi Liga Campionilor în 2019.

În plan individual, el a primit, între altele, trofeul FIFA The Best pentru cel mai bun antrenor în 2019 şi 2020 şi a fost antrenorul sezonului în Premier League în 2020 şi 2022.

Pe parcursul zilei, FC Liverpool a postat mai multe imagini cu tehnicianul, cu menţiunile „amintiri pentru o viaţă întreagă”, „o moştenire legendară”, dar şi cu fragmente din mesajul său de despărţire.