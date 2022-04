Jurgen Klopp şi-a prelungit contractul cu Liverpool: „Mă simt încântat, umil, binecuvântat, privilegiat și entuziasmat”

Liverpool a anunţat prelungirea contractului antrenorului german Jurgen Klopp. Actuala înţelegere expira în vara anului 2024, iar noua dată scadentă va fi vara anului 2026.

Jurgen Klopp a fost instalat pe banca tehnică a formației engleze la 8 octombrie 2015. Cu antrneorul neamț pe banca tehnică, Liverpool a câştigat un trofeu al Ligii Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Mondială a cluburilor, toate în 2019, şi un titlu de campioană a Angliei, în 2020.

În actualul sezon, cormoranii au câştigat deja Cupa Ligii, sunt în finala Cupei Angliei, sunt aproape de calificarea în finala Ligii Campionilor şi ocupă locul 2 în Premier League, la un punct de liderul Manchester City, cu cinci etape rămase de jucat.

„Sunt foarte multe cuvinte care pot descrie cum mă simt în acest moment… încântat, umil, binecuvântat, privilegiat și entuziasmat. Sunt atât de multe lucruri de iubit în acest loc. Ştiam asta înainte de a veni, am ajuns să o cunosc şi mai bine după ce am ajuns şi acum o cunosc mai mult ca niciodată. Ca orice relaţie sănătoasă, trebuie să fie întotdeauna o stradă cu două sensuri, trebuie să fii potrivit unul pentru celălalt. Sentimentul că suntem absolut potriviţi unul pentru celălalt este ceea ce m-a adus aici în primul rând şi de aceea am prelungit contractul anterior.

Există încă o prospeţime în ceea ce ne priveşte ca grupare şi acest lucru mă energizează. De când sunt aici, proprietarii noştri au fost incredibil de implicați şi energici în legătură cu acest club şi este clar că în acest moment se concentrează asupra viitorului nostru, mai mult decât am ştiut vreodată. Suntem un club care se mişcă în mod constant în direcţia corectă. Avem o idee clară despre ceea ce ne dorim, avem o idee clară despre cum încercăm să realizăm obiectivele.

Când proprietarii clubului mi-au adus la cunoştinţă posibilitatea de a reînnoi contractul, mi-am pus întrebarea la care am meditat și în mod public. Am energia şi starea emoţională necesare pentru a da din nou ceea ce Liverpool cere de la persoana din biroul managerului? N-am avut nevoie de prea mult timp pentru a răspunde cu adevărat. Răspunsul a fost foarte simplu… Sunt îndrăgostit de club şi mă simt bine aici.

Acest club este special, iubesc acest loc și nu mă pot vedea în altă parte. În plus, simt o uriașă responsabilitate în privința acestui club. Vreau să vin aici în fiecare dimineață, să fiu alături de acești oameni și să ajut clubul. Cu fiecare zi care trece, suntem mai apropiați. Am creat o relație specială cu suporterii, care înțeleg pașii pe care trebuie să-i facem. Am obținut rezultate pentru că am rămas împreună, cred că este o lecție de viață frumoasă. În Liverpool, fotbalul este la cel mai înalt nivel. Și acesta este doar începutul”, a spus Klopp, într-un interviu pentru site-ul oficial al clubului Liverpool.