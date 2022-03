Keșeru a refuzat o echipă din Liga 1. Atacantul FCSB-ului preferă un transfer în străinătate. Unde poate ajunge din această vară

Claudiu Keșeru, atacantul de 35 de ani al FCSB-ului, nu mai este dorit de către patronul Gigi Becali. În acest sezon, atacantul român a jucat pentru Ludogorets și FCSB, iar din această vară poate ajunge să joace în Franța.

Keșeru putea să plece încă din această iarnă, dar nu a putut face acest lucru din cauza faptului că a bifat meciuri în tricoul a două echipe în acest sezon. FC Argeș ar fi dorit să obțină semnătura atacantului, însă acesta a refuzat, motivând că are o ofertă din Franța.

Posibilul transfer în Franța al lui Claudiu Keșeru

„Am vorbit cu Keșeru. Îl cunosc foarte bine pe Claudiu și mi l-am dorit la Pitești. Din păcate el a jucat deja la două echipe. L-am fi vrut doar împrumut până în vară, ne-ar fi ajutat foarte mult. Nu ne permitem noi un transfer definitiv. Nu poate să vină nici din vară la noi. N-a vrut.

Eu am discutat cu el. Am înțeles că așteaptă ceva din Franța. Știu că are ceva de-acolo. Chiar am vorbit cu el de asta după ce au apărut discuțile la FCSB. E trist ce i se întâmplă la FCSB și chiar îmi pare rău pentru situația în care se află”, a declarat Jean Vlădoiu , președintele lui FC Argeș, conform celor de la Fanatik.

În acest sezon, Claudiu Keșeru a bifat 17 partide în Liga 1, marcând de 5 ori și pasând decisiv de 3 ori. Alături de FCSB, atacantul a cucerit de 2 ori campionatul Ligii 1 (2013/2014, 2014/2015) și Cupa României (14/15).