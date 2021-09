Keșeru, mesaj de dragoste pentru FCSB: „Am venit cu inima și sunt dispus să dau tot ceea ce am!”

Internaționalul român în vârstă de 34 de ani a deschis scorul contra lui Dinamo, chiar la primul meci după revenirea la FCSB!

La finalul partidei, Claudiu Keșeru a vorbit despre atmosfera creată în această seară și a ținut să le mulțumească fanilor roș-albaștrii pentru primirea făcută. Noul om de gol al lui Edi Iordănescu a vorbit și despre spiritul jucătorilor de la FCSB, care și-au dorit enorm să câștige derby-ul cu marea rivală din Capitală.

„Astăzi toate lucrurile au decurs de minune. La penalty-ul lui Cordea trebuia să bat eu, dar m-a rugat să execute el. L-am lăsat pentru că am vrut ca toată echipa să simtă că face parte dintr-un proiect și trebuie să ne bucurăm împreună. Nu mai conta cine înscria sau cine depunea efort. Astăzi am văzut o echipă care a avut inimă, care și-a dorit și asta mă bucură enorm.

A fost un început de meci destul de echilibrat, dar am anunțat chiar înaintea meciului că va fi un duel tensionat în primele minute. Ceea ce este important este că am reușit să câștigăm și că jucătorii tineri vor dobândi încrederea de care aveau nevoie. Am simțit încă de la încălzire cât de mult m-au apreciat suporterii că m-am întors și chiar aveam nevoie după ceea ce s-a întâmplat la Ludogorest. Am venit cu inima deschisă și sunt dispus să dau tot ceea ce am!”, a spus Keșeru, la finalul partidei.