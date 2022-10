Klopp, mesaj clar pentru jucătorii lui: ”Cu toții suntem aici pentru a fi judecați!”

Liverpool nu este în cea mai bună formă.

Echipa a pierdut ultimul meci disputat în Premier League.

Antrenorul a oferit mai multe declarații înainte de partida cu Napoli.

”Ar trebui să fim judecați mai târziu în sezon, la finalul lui. În acest moment nu este 100% corect să judeci o echipă pentru că nu a avut toți jucătorii disponibili, că i-a lipsit calitatea în față.

De obicei facem schimbări. Chiar dacă nu e corect, e în regulă. E normal să se pună aceste întrebări. Arsenal și Manchester City vor fi nevoite să răspundă la aceste întrebări mai târziu.

Cu toții suntem aici pentru a fi judecați, antrenorii și jucătorii. Asta este, dar nu mă gândesc la acest lucru.

Mă aștept la mai multe de la băieți, trebuie să facem lucrurile pas cu pas. Aceasta este provocarea în acest moment. Trebuie să ne ferim de greșeli și să încercăm să păstrăm lucrurile bune. Nu ne vom opri din luptă.

Treaba mea nu este să fiu aici doar când strălucește soare, ci și când trecem printr-o perioadă grea. Voi face tot posibilul, poate chiar peste 100%… nu vreau să văd pase cu călcâiul sau biciclete. Trebuie să luptăm, dar Napoli va face și ea asta.

Să spui că nu am luptat cu Forest este greșit. Am pierdut meciul, dar nu este ca și cum nu am încercat. Am primit un gol care nu era deloc necesar și puteam juca mult mai bine, da, dar băieții au luptat. Nu spiritul de luptă e problema noastră”, a spus Jurgen Klopp, la conferința de presă.