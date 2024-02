Koljic, prima reacție după Sepsi – Craiova: „Am dominat și meritam victoria”

Craiova a învins Sepsi cu 3-1. Elvir Koljic a înscris din penalty.

„În prima repriză a fost meci egal, dar am dominat și punctele sunt meritate. Eu vreau să marchez, dar ficare atacant își dorește să câștige echipa, cele 3 puncte sunt cele mai importante.

Sunt 3 puncte importante, veneam după o serie proastă, în care am jucat bine, dar nu am câștigat. A fost o perioadă mai slabă, nu am avut nici noroc, dar a trecut și sper să fim cât mai buni în meciurile viitoare”, a declarat Elvir Koljic, la „Fotbal Club”, de la Digi Sport.