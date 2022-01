Kudermetova, nicio şansă în faţa lui Halep: ,,O jucătoare de nivelul ei nu avea cum să o bată”

Simona Halep a început sezonul de tenis cum nu se putea mai bine. Sportiva a câştigat finala turneului de la Melburne Summer Set 1, după ce a trecut fără drept de apel de Veronika Kudermetova, scor 6-2, 6-3.

Firicel Tomai, fostul antrenor al Simonei Halep în perioada 2008-2012, a vorbit despre prestaţia Simonei Halep din finala de la Melbourne. Acesta spune că nu şi-a pus în niciun moment problema învingătoarei partidei, însă o avertizează pe Simona. Tomai susţine că Halep este afectată din punct de vedere fizic.

,,Simona Halep era pe locul 30 când am încetat colaborarea cu ea, cred că am reușit lucruri frumoase. Când am început colaborarea, era pe locul 500 WTA, dar a avut o urcare extrem de rapidă. Sigur, nimeni nu știa atunci de ea. Important e să facem cumva să mai avem jucători în țară, pentru că tenisul nu merge prea bine și ăsta e un lucru neplăcut.

Simona, pe lângă viteza foarte mare și mobilitatea foarte mare, are și forță. Poate să bată jucătoare de calibru mare ca fizic, precum Serena sau jucătoarele înalte. Kudermetova n-a putut să pună astăzi mai mult de 6-7 mingi la rând în teren. Per ansamblu, nu poate să o bată pe Simona decât dacă Simona nu poate să se miște.

Nu am crezut că se pune problema învingătoarei. După primul set, Simona s-a relaxat puțin, e normal, a jucat și adversara puțin mai bine, a avut o descărcare de adrenalină și a reușit să conducă. Dar o jucătoare de nivelul rusoaicei nu are cum să o bată pe Simona în condiții normale.

I-am spus Simonei în 2009, când era locul 400 WTA, că o să ajungă între primele trei jucătoare ale lumii. Mă bucur că am reușit să văd acest lucru și i-am dat încredere că poate să ajungă acolo. Cu Victor Hănescu a fost la fel și este o satisfacție personală.

Acum o văd puțin afectată fizic pe Simona, a câștigat un turneu mic. Vin meciuri grele, vin jucătoare care o pot solicita tare din punct de vedere fizic. Mi-e teamă că pot apărea probleme. Nu mai e la fel de puternică precum era, din punct de vedere fizic. E și vârsta, poate a și neglijat puțin partea fizică în ultimul timp, a fost și pandemia, n-a mai avut turnee, a fost și accidentată. Totodată, când îți faci o familie, apare o relaxare, nu mai ești 100% acolo. Timpul și energia se orientează și spre membrii familiei.

Mai poate câștiga un Grand Slam, dar are nevoie de noroc, de sănătate și să acumuleze energie. Energia ei e în scădere, din păcate. Poate prinde încredere la Australian Open, dar, din ce am văzut în ultimul an, am puțină teamă că va suferi din punct de vedere fizic. Dacă se reduce fizic cu 20-30%, este expusă la multe meciuri.”, a declarat Firicel Tomai, pentru Digisport.

Pentru câştigătoarea trofeului, Simona Halep va primi 31.000 de dolari şi 280 de puncte WTA, în timp ce pierzătoarea Kudermetova se va alege cu un cec de 18.037 de dolari şi cu 180 de puncte WTA.

Pentru că a avut un parcurs excelent la Melbourne în această săptămână, Simona Halep va urca în clasamentul WTA până pe locul 15. Halep a acordat un interviula BBC, spunând că obiectivul ei în 2022 este revenirea în Top 10 WTA. Pentru acest lucru, fostul lider WTA mai are de recuperate 700 de puncte. Până la finalul lunii februarie, Halep are de apărat 530 de puncte.