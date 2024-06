La ce echipă ar putea ajunge Florin Andone

Florin Andone a rămas liber de contract, iar recent s-a vehiculat că ar fi la un pas de Cordoba, formația la care s-a făcut remarcat.

Imediat după știrea apărută, fotbalistul de 31 de ani a reacționat și a spus lucrurilor pe nume. Concret, Andone a recunoscut că echipa ”El Arcangel” este prima sa variantă de transfer în această vară, însă doar dacă va promova în Segunda. Mai mult, românul a dezvăluit că a refuzat-o pe Cordoba pentru a juca la Eldense în vara anului trecut.

Cordoba are de jucat finala barajului de promovare în liga a doua din Spania. ”Verzii” joacă în dublă manșă pentru un loc în al doilea eșalon fotbalistic cu Barcleona B.

”Nu am vrut să plec din Spania, am fost plecat mulți ani și am vrut să joc la nivel profesionist în Spania. Chiar și așa, am primit o ofertă de la Cordoba și am vorbit cu Juanito și Ivan Ania (n.r. oficiali de la Cordoba), care m-au sunat. Chiar și fizioterapeuții mi-au scris pentru a mă convinge să mă întorc.

Am refuzat, era un contract cu mult mai mare decât ceea ce am câștigat la Eldense și erau și patru ani. Și am spus nu. La Eldense am semnat pe un an, pentru a risca să joc în Segunda.

Pot să vă asigur că dacă Cordoba va promova, va fi prima mea opțiune. Atâta timp cât clubul mă vrea, evident. Dacă clubul, conducerea sportivă și antrenorul mă vor, nu există nicio îndoială din partea mea. De fapt, aștept ca și cum nu ar exista ziua de mâine să promoveze.

Mi-ar plăcea să mă întorc la Cordoba și cred că acesta este anul în care ne-am putea reîntâlni. Dar nu depinde de mine, apoi sunt multe lucruri de discutat, pentru că nu este atât de ușor. Dar dacă Corodba este promovată și mă vrea, din partea mea, nu va fi nicio problemă. E prima opțiune, înainte de absolut orice”, a spus Florin Andone, citat de presa spaniolă.