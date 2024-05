La ce echipă ar putea ajunge Jose Mourinho

Jose Mourinho este fără angajament de la începutul acestui an, după ce s-a despărțit de italienii de la AS Roma, iar antrenorul portughez are șanse mari să antreneze un colos din Turcia.

Cu toate că a făcut un record de puncte în acest sezon în Superliga Turciei, Fenerbahce a pierdut campionatul în fața rivalei Galatasaray, iar acum turcii vor să facă schimbări majore atât la nivelul lotului, cât și la nivelul băncii tehnice.

Mutarea pare că îi va asigura lui Ali Koc un nou mandat de președinte al clubului, în cursa pentru această funcție aflându-se și Aziz Yildirim.

Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, turcii l-au convins pe Jose Mourinho să conducă echipa începând din sezonul următor, antrenorul de 61 de ani urmând să semneze un contract valabil pe două sezoane.

Sursa citată menționează că Mourinho și oficialii lui Fener se vor întâlni la Londra, înainte de finala UEFA Champions League și vor parafa oficial înțelegerea.

Pe lângă un salariu uriaș, lui Mourinho i s-a promis un buget de transferuri fără precedent pentru fotbalul din Turcia, astfel încât să o învingă pe Galatasaray, dar și să facă performanță europeană (obiectivul e ieșirea din grupele Champions League).

Aceeași informație a fost confirmată și de celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano.