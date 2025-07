Unde evoluează în prezent Lamine Ghezali, francezul care a promovat-o pe Dinamo în Liga 1: ”Am ales să îmi iau destinul în mâini”

Lamine Ghezali, fost jucător în Superligă la Dinamo sau UTA, este în continuare fără echipă.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a venit la Dinamo în 2022, când echipa din Ștefan cel Mare era în Liga a 2-a. Francezul a avut un rol-cheie în promovarea grupărții și a înscris 3 goluri și a oferit 2 pase decisive în barajul cu FC Argeș.

Ulterior, Ghezali s-a alăturat grupării grecești Levadiakos, însă în vara anului 2024 a revenit în România, la UTA Arad.

Ghezali a evoluat doar 6 luni pentru arădeni. Jucătorul francez este liber de contract din luna ianuarie, iar în prezent se antrenează cu UNFP, echipa fotbaliștilor francezi fără contract.

”Numele meu este Lamine Ghezali, am 25 de ani, am jucat la US Torcy, apoi am continuat la Centrul Național de fotbal din Franța. M-am antrenat cu AS Saint-Etienne, unde am fost recrutat.

Am semnat ca profesionist la 17 ani, apoi am plecat în străinătate, inițial la Dinamo București, apoi la Levadiakos, în Grecia, după care m-am întors la UTA Arad, în România. Și acum sunt la UNFP. Am avut niște probleme cu ultimul meu club (n.r. – UTA), așa că nu era planificat să rup contractul.

Primul meu instinct a fost să pun mâna pe telefon și să sun la UNFP, pentru că aveam amintiri frumoase de la curs. Tot ce am vrut să fac a fost să mă întorc și să mă întâlnesc cu toată lumea, cu staff-ul, să-i sun pe profesorii pe care i-am cunoscut și sunt foarte fericit să fiu aici.

Am trăit niște emoții excepționale, deci asta e frumusețea fotbalului și asta poate aduce și UNFP, pentru că am fost reperați în meciurile amicale. A fost o experiență incredibilă, pe care oricum nu o vom uita niciodată.

În primul rând, sunt aici pentru a mă pregăti, pentru a reveni la 100% din punct de vedere fizic, pentru a-mi recăpăta simțurile, cred că asta caută toată lumea în ziua de azi. Ne avem „destinul” în mâini. Când venim aici este pentru că am ales să ne luăm destinul în propriile mâini, avem meciuri extraordinare de jucat, vom da totul pentru a obține cea mai bună oportunitate posibilă și vom fi pregătiți pentru orice eventualitate”, a declarat Ghezali pe pagina de Instagram a UNFP.