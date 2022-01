La ce turnee va participa Halep după eliminarea de la Melbourne! Anunţul făcut de Simona

După ce a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Melbourne, Simona Halep a anunţat turneele la care va lua parte în perioada următoare.

Sportiva de 30 de ani anunţă că urmează o perioadă de pauză, după care va zbura în Emiratele Arabe Unite, unde va evolua la turneul de la Dubai, ca mai apoi să ia calea Qatarului, unde va juca la Doha.

,,Încerc să mă recuperez după această perioadă lungă, de două luni, în care am dat zilnic ce am avut mai bun, și să revin sănătoasă la următorul turneu, gata să lupt din nou. Urmează 2-3 zile de pauză, sunt epuizată. Voi merge la Dubai (n.r. – 14-19 februarie), Doha (20-26 februarie), sper să fac treabă și acolo.

Consider că am ajuns la un nivel destul de bun în 2-3 luni, sunt bucuroasă de ceea ce se întâmplă. Dacă dau tot ce am mai bun, sunt împăcată, termin ziua cu bine. Nu am idee cine va câștiga acest turneu. Nu știu cât va mai câștiga Alize, cu siguranță va resimți și ea meciul de astăzi, dar am încredere că va continua să lupte. Îi doresc succes”, a declarat Simona Halep, pentru Eurosport.

Nervii şi-au spus cuvântul! Cum l-a certat Simona Halep pe Toni Iuruc în timpul meciului de la Melbourne

Simona Halep a fost eliminată de la Australian Open. Sportiva din România a pierdut înfruntarea cu franţuzoaica Alize Cornet, după două ore şi jumătate de joc.

Căldura de la Melbourne şi-a spus cuvântul şi asupra Simonei Halep. Din cauza temperaturilor de peste 33 de grade, sportiva a cedat nervos.

De furia sa nu a scăpat nici soţul Toni Iuruc, aflat în tribune. Aceasta a simţit nevoie de o încurajare şi l-a certat pe cel cu care a făcut cununia civilă în toamna lui 2021.

,,Hai, Toni, măcar tu. Zi ceva acolo!”, a strigat Simona Halep de pe terenul de joc.