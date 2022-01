Ladislau Boloni, performanţă pe termen scurt la naţională: ,,Ultimii selecționeri au venit cu proiectele personale”

Ladislau Boloni se află în aceste zile în România pentru a purta negocierile privind preluarea postului de selecţioner, funcţie lăsată vacantă de Mirel Rădoi la final de 2021.

Dorinel Munteanu, fostul internaţional cu cele mai multe selecţii la prima reprezentativă, a făcut noi precizări în privinţa numirii ca selecţioner a lui Ladislau Boloni. Acesta are încredere în tehnician şi spune că la naţională nu e timp de proiecte pe termen lung, ci totul trebuie să fie actual.

,,Trebuie să discutăm despre un proiect actual, nu pe termen mediu sau lung. Trebuie să vedem ce avem în curte acum, la nivel de jucători. Trebuie să ne calificăm. Cred că Loți are experiența necesară ca să facă acest lucru, deși are nevoie de colaboratori români, care să-i explice ce s-a întâmplat în România. Am foarte mare încredere în Loți Boloni, poate să califice echipa națională.

Până nu semnează, nu știm dacă e 100%. Dar e cea mai bună soluție acum. Ultimii selecționeri au venit mai mult cu proiectele personale, de a face lucruri extraordinare, într-un timp foarte scurt, și n-au reușit. Loți are experiență și se gândește la prezent. La echipa națională nu cred că se poate vorbi despre proiect pe termen mediu-lung, avem nevoie de rezultate și de o calificare.

Să nu credeți că Loți Boloni n-a urmărit rezultatele echipei naționale. El are tot timpul la dispoziție să primească informații, are nevoie de doi-trei oameni în jurul lui, antrenori secunzi, scouteri. Este un antrenor riguros, o știm cu toții. Nu cred că le va fi ușor jucătorilor. Dar fără disciplină nu poți să faci nimic și cred că asta a lipsit echipei naționale.”, a declarat Dorinel Munteanu, pentru Digisport.

Ladislau Boloni, aproape să fie numit pe banca tehnică a naţionalei

Dacă totul va decurge perfect la negocierile dintre FRF şi Boloni, antrenorul ar urma să semneze noul angajament saptămâna viitoare şi să fie prezentat ulterior în cadrul unei conferinţe de presă.

Boloni ar urma să debuteze pe banca primei reprezentative în luna martie a acestui an. România va juca două meciuri amicale, cu Israel, iar cea de-a doua adversară ar putea fi Grecia.

Ladislau Boloni are o experienţă de 27 de ani ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.